ضبط 31 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في عدة مناطق

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم ضبط (48) آلية تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (10) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(10) مقيمين من الجنسية اليمنية، و(4) مقيمين من الجنسية الهندية، و(3) مقيمين من الجنسية الصومالية، ومقيمان من الجنسية الفلبينية، ومقيم من الجنسية الإثيوبية ومواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.