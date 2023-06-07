محليات

ضبط 31 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في عدة مناطق

"الأمن البيئي" يحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على الحياة الفطرية
ضبط 31 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في عدة مناطق
واس
واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (31) مخالفاً لنظام البيئة؛ لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمناطق الرياض والمدينة المنورة وتبوك.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم ضبط (48) آلية تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (10) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(10) مقيمين من الجنسية اليمنية، و(4) مقيمين من الجنسية الهندية، و(3) مقيمين من الجنسية الصومالية، ومقيمان من الجنسية الفلبينية، ومقيم من الجنسية الإثيوبية ومواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

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