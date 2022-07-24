12 ساعة بلا توقف.. شاهد "أمطار جازان" تجذب المتنزهين و"المدني" يحذّر

شَهِدت منطقة جازان، أمطارًا غزيرة، تخطت حاجز الـ12 ساعة دون توقف، وأغلق على إثرها عدد من الطرق، وسال عدد من الأودية؛ بينما عجت شواطئ وحدائق المنطقة بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد على الشواطئ؛ في حين تعطلت العديد من المركبات في المياه التي خلّفتها الأمطار.