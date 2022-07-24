12 ساعة بلا توقف.. شاهد "أمطار جازان" تجذب المتنزهين و"المدني" يحذّر

شَهِدت منطقة جازان، أمطارًا غزيرة، تخطت حاجز الـ12 ساعة دون توقف، وأغلق على إثرها عدد من الطرق، وسال عدد من الأودية؛ بينما عجت شواطئ وحدائق المنطقة بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد على الشواطئ؛ في حين تعطلت العديد من المركبات في المياه التي خلّفتها الأمطار.
وحذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من مخاطر الأمطار والسيول، داعية الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصًا على سلامتهم.
وبيّنت أنه تم إبلاغ دوريات السلامة لمتابعة وضع الأودية وتوعية السكان من مخاطرها ورفع التقارير اللازمة؛ متمنيًا السلامة للجميع.