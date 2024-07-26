"الخريف" يبحث في البرازيل تعزيز تعاون البلدين في مجال استكشاف المعادن بالمملكة

وتطرق اللقاء إلى تعزيز الفرص الاستثمارية الحالية في مجال الاستكشاف عن المعادن في المملكة، واستعراض برنامج حوافز الاستكشاف التي تقدّمها المملكة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، كما بحث دعم وتشجيع الاستثمار في الحديد والصلب، من خلال التعاون في مشاريع توسيع استخراج خام الحديد في البرازيل، بما يضمن سلسلة توريد آمنة ومستدامة لكلا البلدين.