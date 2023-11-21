"الربيعة" من قمة "لندن": "إغاثي الملك سلمان" قدّم مليارَي دولار في مشاريع الأمن الغذائي

وأوضح الدكتور عبدالله الربيعة، في كلمة له بجلسة عمل بعنوان: "نحو القضاء على الجوع والقضاء على سوء التغذية" أن موضوع هذه الجلسة مهم، لكنه -مع الأسف- ليس جديدًا، ولست متأكداً من أننا سنحقق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، فهناك أكثر من 52 مليون طفل يعانون هزال الأطفال، وفقد كثير حياتهم أخيراً أو حرموا من التغذية بسبب الأزمات الحالية، مثل ما نشهده اليوم في غزة.