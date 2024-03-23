بالمرصاد.. "مكافحة المخدرات" توقع بثلاثة مروجين بالمدينة المنورة وحائل وعسير

تواصل المديرية العامة لمكافحة المخدرات جهودها في القبض على مروجي السموم؛ حيث قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية في محافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجه نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
كما قبضت المديرية العامة للمكافحة على مواطن بمنطقة حائل؛ لترويجه مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وفي واقعة ثالثة قبضت المديرية على مواطن بمنطقة عسير؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.