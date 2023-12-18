بورسعيد.. فريق "إغاثي الملك سلمان" يستقبل الباخرة السعودية الرابعة لإغاثة غزة

استقبل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، الباخرة الرابعة من شحنات الجسر البحري السعودي في ميناء بورسعيد بجمهورية مصر العربية، تحمل على متنها 250 حاوية كبيرة، منها 225 حاوية تشتمل على مواد ومستلزمات طبية لسد احتياج المستشفيات هناك، و25 حاوية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية والمواد الإيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل القطاع، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.