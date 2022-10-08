رئيس شركة إتقان العقارية يشيد برعاية وزير البلدية والإسكان لمعرض ريستاتكس جدة

أكّد رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن رعاية الشركة لفعاليات معرض "ريستاتكس جدة العقاري" بنسخته الجديدة للعام 2022، الذي ينطلق خلال الفترة 10-13 أكتوبر القادم، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ تأتي إيمانًا من الشركة بأهمية المعرض في إبراز النهضة الكبيرة التي تشهدها المملكة في مجال القطاع العقاري والإسكان، منوهًا إلى مشاركة كبريات شركات التطوير العقاري والإسكاني والتمويلي ومختلف الشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتمويل في القطاعين الحكومي والخاص.
وقال "الرشيد" في تصريح صحفي تزامنًا مع قرب انطلاق المعرض: إن إقامته في دورته الحالية تتواكب مع ما تشهده بلادنا من نقلة تاريخية في السوق العقارية بدعم كبير من القيادة الرشيدة وعبر رؤية 2030 التي تقود القطاع العقاري والتمويلي برؤية واضحة.
وأشاد "الرشيد" برسالة وأهداف المعرض التي وصفها بالمهمة لتوفير حلول وعروض ضخمة، سكنية وعقارية وتمويلية، وفرص استثمارية تنعكس على حجم الاستثمارات العقارية التي تشكل رافدًا مهمًّا للاقتصاد السعودي.
وعبّر رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عن أمله الكبير في أن يشكل معرض ريستاتكس منصةً بارزة لعقد الشراكات والصفقات، وإطلاق الإستراتيجيات التي تساهم في تطوير القطاع العقاري الواعد، مقدّمًا شكرَه وتقديره للوزير الدكتور ماجد الحقيل؛ على رعايته للمعرض الذي يشكّل منصة للالتقاء وإطلاق المبادرات والاستراتيجيات التي تخدم قطاع العقار والإسكان والتطوير العقاري.