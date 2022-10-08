رئيس شركة إتقان العقارية يشيد برعاية وزير البلدية والإسكان لمعرض ريستاتكس جدة

أكّد رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن رعاية الشركة لفعاليات معرض "ريستاتكس جدة العقاري" بنسخته الجديدة للعام 2022، الذي ينطلق خلال الفترة 10-13 أكتوبر القادم، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ تأتي إيمانًا من الشركة بأهمية المعرض في إبراز النهضة الكبيرة التي تشهدها المملكة في مجال القطاع العقاري والإسكان، منوهًا إلى مشاركة كبريات شركات التطوير العقاري والإسكاني والتمويلي ومختلف الشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتمويل في القطاعين الحكومي والخاص.