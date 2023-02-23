بعد 12 يومًا.. "الشيباني" يختتم رحلتَه التوثيقيّة على مسار الهجرة النبوية

اختتم المغامر الدكتور بدر الشيباني، رحلته التوثيقية على مسار الهجرة النبوية سيرًا على الأقدام؛ حيث مرّ بـ12 محطة بدأت من مكة المكرمة، والمبيت بغار ثور؛ في محاكاة لهجرة المصطفى، صلى الله عليه وسلم، مع صاحبه أبي بكر الصديق، رضي الله عنه.
جاءت هذه الرحلة بهدف مطابقة ما هو موجود في كتب السيرة والتاريخ، مع الواقع الموجود اليوم لهذه المناطق، التي تشرَّفت بمرور سيد الخلق عبرها في طريقه إلى طَيبة الطيبة.
وقام "الشيباني" خلال الرحلة بالمرور بمنطقة الصخرة التي استظلَّ عندها المصطفى، صلى الله عليه وسلم، ومنها عن طريق الساحل إلى وادي قديد؛ حيث حادثة أم معبد الشهيرة التي حلّت البركة بخيمتها، ووثّق التاريخ وصفها الدقيق للمصطفى، صلى الله عليه وسلم. وانطلق الدكتور الشيباني من موقع خيمة أم معبد في وادي قديد إلى كِلَيّة حيث وقعت حادثة سراقة الذي لحق المصطفى، صلى الله عليه وسلم، طمعًا في مكافأة قريش، وما حدث لفرسه، ووعد الرسول، صلى الله عليه وسلم، له بسواري كسرى.
واستغرقت الرحلة 12 يومًا قطع خلالها الرحالة 500 كيلومتر تقريبًا.
وقال الدكتور الشيباني: الهدف من هذه الرحلة هو تسليط الضوء على هذا المسار الذي غيّر مجرى التاريخ، ولا يزال، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لوضع علامات على مسار الهجرة، وتدريب الناس على خوض المسار ضمن الرحلات السياحية التي ستعرف بهذا الإرث التاريخي للأمة الإسلامية، والعمل جارٍ لتوثيق هذا المسار بصورة رسمية.
وبدأ "الشيباني" مسار الهجرة من المسجد الحرام في مكة المكرمة، وانتهى بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة، مرورًا بغار ثور، والصخرة، والساحل، ووادي قديد، وثنية المرة، وصخرة أكهى، والمدالج والثنايا، ووادي ريم، ووادي العقيق، وصولًا إلى ديار بني عمرو بن عوف في قباء؛ حيث يمشي بمعدل تقريبي 40 كم يوميًّا.
وأعرب عن سعادته الغامرة بخوض هذه التجربة، التي توّج بها مغامراته الاستكشافية حول العالم.
وأضاف: "أمضيت خمس سنوات وأنا أخطِّط لهذه الرحلة؛ إنها بالفعل تجربة مختلفة تمامًا عن كافة المغامرات التي قمتُ بها، وأبرزُ ما في هذه الرحلة المبيتُ في غار ثور حيث بات الرسول، صلى الله عليه وسلم، وهي تجربة لا أعتقد أنها ستفارق الذاكرة؛ حيث شعرت بالقشعريرة أثناء وجودي في نفس المكان الذي بات فيه سيد الخلق أجمعين.