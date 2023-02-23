بعد 12 يومًا.. "الشيباني" يختتم رحلتَه التوثيقيّة على مسار الهجرة النبوية

وقام "الشيباني" خلال الرحلة بالمرور بمنطقة الصخرة التي استظلَّ عندها المصطفى، صلى الله عليه وسلم، ومنها عن طريق الساحل إلى وادي قديد؛ حيث حادثة أم معبد الشهيرة التي حلّت البركة بخيمتها، ووثّق التاريخ وصفها الدقيق للمصطفى، صلى الله عليه وسلم. وانطلق الدكتور الشيباني من موقع خيمة أم معبد في وادي قديد إلى كِلَيّة حيث وقعت حادثة سراقة الذي لحق المصطفى، صلى الله عليه وسلم، طمعًا في مكافأة قريش، وما حدث لفرسه، ووعد الرسول، صلى الله عليه وسلم، له بسواري كسرى.