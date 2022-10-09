"الكهموس" يدشّن مركز الدفاع السيبراني في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"

وأكّد الكهموس؛ خلال التدشين أهمية دور الأمن السيبراني في توفير بيئة عمل آمنة لمنسوبي الهيئة وحماية لقواعد البيانات المعلوماتية، وجميع الأنظمة الأمنية المستخدمة في الهيئة، ومنها البريد الإلكتروني وأمن الأجهزة المحمولة والتشفير؛ إضافةً إلى آلية التعامل مع التهديدات والهجمات الإلكترونية وطرق الوقاية منها بسرعة واحترافية مع الالتزام التام بتطبيق ضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.