الجيش اللبناني: قوة تداهم معمل "كبتاغون" يعود للمطلوبين بخطف المواطن السعودي

أعلن الجيش اللبناني أن قواته في حي الشراونة تنفذ عمليات دهم منازل مطلوبين على علاقة بخطف المواطن السعودي مشاري المطيري، كما تقوم بدهم معمل كبتاغون عائد للمطلوبين.
وكان بعض منهم قد أطلق النار منذ بعض الوقت باتجاه مركز عسكري ومنزل عائد لأحد العسكريين، مما أسفر عن اشتباك بينهم وبين الجيش من دون وقوع إصابات.
يُذكر أنه وفي وقت سابق اليوم كشف الجيش اللبناني بعض تفاصيل تحرير المواطن السعودي.
وقال الجيش: تمكّنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري؛ بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية- السورية، كما تم توقيف عدد من المتورّطين في عملية الخطف.