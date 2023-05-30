الجيش اللبناني: قوة تداهم معمل "كبتاغون" يعود للمطلوبين بخطف المواطن السعودي

وقال الجيش: تمكّنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري؛ بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية- السورية، كما تم توقيف عدد من المتورّطين في عملية الخطف.