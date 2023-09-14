تجعل الأجساد تصْفَر.. "الزعاق": نعيش مرحلة تقلبات جوية تتخللها رياح الخماسين

وأضاف أن الأرقام والألوان لعبت دورًا بارزًا في حسابات العرب للفصول والمواسم؛ فالأرقام للعد، والألوان للوصف؛ فمثلًا "الأربعينية" مدتها 40 يومًا، و"رياح الخمسين" مدتها 50 يومًا، و"نجوم السبع" لأن عددها سبع، و"أصفري" لأن الأجساد تصْفَرّ من كثرة الأمراض، و"أزيرق" لازرقاقها من شدة البرد.