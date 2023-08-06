"الصحي السعودي" يطلق النسخة الثانية من دليل تدريب مرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية

أطلق المجلسُ الصحي السعودي الدليلَ الإرشادي لتدريب مرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية "النسخة الثانية"، الذي يُعدُّ مرجعًا لمقدّمي الرعاية الصحية المنزلية؛ حيث يهدف الدليل إلى رفع الوعي بالرعاية الصحية المنزلية وآلية تقديمها، وذلك من خلال تقديم العديد من المعلومات والإرشادات التي تساعد على التعامل مع المريض في المنزل، بالإضافة إلى تزويد مرافقي المرضى بالمهارات اللازمة التي تضمن تقديم خدمة صحية منزلية بجودة وأمان للمريض.
ويشتمل الدليل على أساسيات الرعاية الصحية المنزلية، والموضوعات العلمية عن بعض الأمراض الشائعة فيها؛ مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والتهاب المفاصل المزمن، وكذلك التطرُّق لبعض الموضوعات التي تهمّ مرافقي المرضى ودعمهم النفسي، وقد روعي في الدليل أن يكون سهل التطبيق، ويجيب عن الجوانب الشائعة التي يحتاجها مدربو مرافقي المرضى بالمنازل.
وتستلزم خدمةُ الرعاية الصحية المنزلية وجودَ مرافق للمريض مُدرب على التعامل مع الحالة الصحية للمريض، وتنفيذ الخطة العلاجية المقرّرة من قبل الفريق المعالج؛ لهذا جاءت مبادرة المجلس الصحي السعودي بإصدار هذا الدليل الخاص لتأهيل مرافقي المرضى بالمنزل، وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع المنشآت المقدمة للرعاية الصحية المنزلية، وتمكين مرافق مريض الرعاية الصحية المنزلية على تقديم الخدمة الطبية للمريض بالمنزل؛ من خلال تزويده بالمهارات العملية والصحية اللازمة لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمريض داخل المنزل، وكذلك بطرق التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس؛ حيث إن الدليل يستهدف جميع مقدّمي خدمة الرعاية الصحية المنزلية من ممارسين صحيين ومتخصّصين في الرعاية الصحية المنزلية، ومرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية.