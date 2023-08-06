"الصحي السعودي" يطلق النسخة الثانية من دليل تدريب مرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية

وتستلزم خدمةُ الرعاية الصحية المنزلية وجودَ مرافق للمريض مُدرب على التعامل مع الحالة الصحية للمريض، وتنفيذ الخطة العلاجية المقرّرة من قبل الفريق المعالج؛ لهذا جاءت مبادرة المجلس الصحي السعودي بإصدار هذا الدليل الخاص لتأهيل مرافقي المرضى بالمنزل، وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع المنشآت المقدمة للرعاية الصحية المنزلية، وتمكين مرافق مريض الرعاية الصحية المنزلية على تقديم الخدمة الطبية للمريض بالمنزل؛ من خلال تزويده بالمهارات العملية والصحية اللازمة لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمريض داخل المنزل، وكذلك بطرق التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس؛ حيث إن الدليل يستهدف جميع مقدّمي خدمة الرعاية الصحية المنزلية من ممارسين صحيين ومتخصّصين في الرعاية الصحية المنزلية، ومرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية.