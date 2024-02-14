تحت رعاية خادم الحرمين.. نائب أمير المدينة المنورة يفتتح الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة والزيارة

وعلى هامش الافتتاح اطّلع الأمير سعود بن خالد الفيصل، على أجنحة المعرض المصاحب لأعمال الملتقى الذي تتواصل فعالياته على مدار يومين، بحضور عدد من أصحاب الفضيلة والمعالي ومشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي، ثم بدأت مراسم حفل الافتتاح بالسلام الملكي، تلا ذلك تلاوة آيات من القرآن الكريم.