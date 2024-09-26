"رجل آلي" يرشد زوار معرض الرياض بعدة لغات للوصول إلى مبتغاهم من الكتب

تجاوزت الخدمات المقدمة من هيئة الأدب والنشر والترجمة، في نسخة هذا العام بمعرض الرياض الدولي للكتاب، الجانب التقليدي والاستعلام التقني في إرشاد الزوار إلى العنوان المحدد لاقتناء الكتب المطلوبة؛ فدقة أدوات الذكاء الاصطناعي حاضرة بين ممرات المعرض، من خلال العديد من الروبوتات الآلية التي تعين السائل في تحديد وجهته نحو دور النشر.