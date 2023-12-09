العالمي يزيد الراجحي يُكرم دولياً من قبل الإتحاد الدولي للسيارات (فيا) في باكو

ويعتبر هذه التكريم خطوة هامة في مسيرة الراجحي، خاصةً أنها المرة الثالثة التي يحظى فيها البطل السعودي بتكريم من قبل الاتحاد الدولي للسيارات (FiA)، مما يبرز تألقه وتميزه في عالم الراليات العالمية التي يشارك بها. وفي هذا المقام، تم تكريم الراجحي إلى جانب سائقي الفئات المختلفة الذين أبدعوا في تحديات وبطولات متنوعة خلال الموسم الحالي، مما جعل هذه اللحظة تمثل فرصة فريدة لتجمع بين ألمع نجوم هذا المجال وإلقاء الضوء على إنجازاتهم المبهرة تحت مظلة الاتحاد الدولي للسيارات.