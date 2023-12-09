العالمي يزيد الراجحي يُكرم دولياً من قبل الإتحاد الدولي للسيارات (فيا) في باكو

تسّلم السائق السعودي وبطل العالم مرتين يزيد بن محمد الراجحي جائزة الإتحاد الدولي للسيارات لعام 2023 خلال الحفل السنوي الذي أقيم لأول مرة في العاصمة الأذربيجانية باكو مساء أمس الجمعة في مركز باكو للمؤتمرات بدعوة خاصة من رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الإماراتي محمد بن سليم.
وكرّم بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي بطلنا السعودي العالمي الكابتن يزيد الراجحي بتسليمه كأس الوصافة للراليات الصحراوية، تقديرًا لإنجازاته الرياضية المميزة خلال موسم 2023 في الفئة العليا للسيارات الـ (T1) بلس على متن سيارة تويوتا هايلوكس بدعم من عبد اللطيف جميل للسيارات في ظل أجواءٍ احتفالية كبيرة ومتميزة للبطل السعودي.
ورافق بجانب البطل السعودي مساعده الألماني تيمو غوتشالك الذي كُرم من قبل الإتحاد الدولي للسيارات للمرة الأولى في مسيرته، وشهد الحفل مشاركة نخبة من الأبطال العالميين من جميع أنحاء كأبطال الفورمولا 1، الراليات بمختلف فئاتها، الفورمولا إي، سباقات التحمل، الكارتينج المحركات تحت سقف واحد بما فيهم الممثلون عن أندية واتحادات السيارات في 128 بلد.
ويعتبر هذه التكريم خطوة هامة في مسيرة الراجحي، خاصةً أنها المرة الثالثة التي يحظى فيها البطل السعودي بتكريم من قبل الاتحاد الدولي للسيارات (FiA)، مما يبرز تألقه وتميزه في عالم الراليات العالمية التي يشارك بها. وفي هذا المقام، تم تكريم الراجحي إلى جانب سائقي الفئات المختلفة الذين أبدعوا في تحديات وبطولات متنوعة خلال الموسم الحالي، مما جعل هذه اللحظة تمثل فرصة فريدة لتجمع بين ألمع نجوم هذا المجال وإلقاء الضوء على إنجازاتهم المبهرة تحت مظلة الاتحاد الدولي للسيارات.
في موسم 2023، تألق سفير رياضة المحركات السعودية الذي يُعد أحد ألمع السائقين عالميًا وأكثرهم نجاحًا في تاريخ الراليات الصحراوية، على الرغم من إصابته في بداية العام. حقق إنجازات مميزة وملفتة بما في ذلك الفوز في راليات استثنائية التي لم يسبق له أن فاز بها، مثل رالي أبو ظبي ورالي المغرب، وهما من الراليات ذات العيار الثقيل.
وبهذا التكريم الجديد؛ يضيف الراجحي إنجازاً وكأسا جديداً؛ ليس فقط في مسيرته في عالم الراليات، بل في تاريخ رياضة السيارات السعودية؛ كون الراجحي يمثل نقلة نوعية في تاريخ رياضة السيارات السعودية إذ أصبح يزيد أول سائق سعودي يحظى بتكريم دولي في الراليات منذ عام 2021 في أعلى فئة للسيارات من قبل الاتحاد الدولي للسيارات مما يمنحه مكانة استثنائية في سجل الإنجازات التاريخية.
وبعد تسلمه الكأس، أعرب الراجحي عن اعتزازه وفخره بهذا التكريم المميز وقدم الشكر الجزيل لرئيس الإتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم على دعمه المستمر لرياضة المحركات وتشجيعه المثابر للسائقين الطموحين في جميع أنحاء العالم. كما قدّم البطل السعودي إنجازه الرياضي كهدية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب الرؤية الطموحة صاحب سمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، تقديرًا لدعمهما اللامحدود للرياضة ولجميع الرياضيين السعوديين سواء خارج البلاد أو داخلها.
كما قدّم البطل شكره لوزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ولرئيس مجلس الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، وللشعب السعودي على دعمهم الدائم واللامحدود، وللمقيمين على أرضها الكريمة، بالإضافة إلى جميع محبي رياضة المحركات في العالم أجمع.
وأردف الراجحي: " أشعر بالسعادة وأفتخر بإنجازاتي المستمرة سنة تلو الأخرى، لم يكن هذا الموسم سهلاً بالطبع، واجهنا التحديات المثيرة خاصة بعد الإصابة التي تعرضت لها خلال إجازتي السنوية في فرنسا، . فاتتني جولتين، وعلى إثر ذلك، فقدت النقاط الهامة، ولكن بفضل جهودي وجهود ملاحي تيمو غوتشالك، تمكنا من تجاوز هذه التحديات وتحقيق نتائج تقودنا نحو المنافسة على المركز الأول.
وأضاف يزيد: "ما قدمه الفريق هذا العام كان رائعًا وأسطوريًا، برفقة مساعدي تيمو الذي تم تكريمه في هذا الحفل برفقتي لأول مرة في مسيرته على متن سيارتنا تويوتا هايلوكس وبدعم من عبد اللطيف جميل للسيارات. أود أن أعرب عن شكري العميق لكل أعضاء الفريق على دعمهم والجهد الكبير الذي بذلوه طوال الموسم.".