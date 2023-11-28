"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع المساعدات على المتضررين داخل غزة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، توزيع المساعدات الإغاثية على المتضررين الفلسطينيين داخل قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.