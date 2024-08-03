مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يُجري عملية نوعية لاستبدال مفصل الركبة لـ"ثمانيني"

وقام الفريق الطبي برئاسة استشاري جراحة العظام والمفاصل بدراسة الحالة بدقة على ضوء نتائج الفحوصات، وانتهى إلى أهمية إجراء عملية لاستبدال مفصل الركبة بآخَر صناعي، وبعد اتخاذ الترتيبات والتحضيرات اللازمة أُجريت له عملية بتقنية حديثة تقلّل من الألم، وتقصر فترات الاستشفاء والتأهيل والتنويم؛ إذ تم في التدخل الطبي أولًا إزالة الشريحة والمسامير من عظمة الفخذ بعد التأكد من التئام الكسر القديم، ومن ثَم استبدال مفصل الركبة "اليسرى" باستخدام مفصل صناعي خاص من نوع "CR"، مشيرًا إلى أن العملية التي استمرت لـ"4" ساعات، تكلّلت ولله الحمد بالنجاح، وتمكّن المريض من المشي وغادر المستشفى وهو بحالة صحية جيدة.