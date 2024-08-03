مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يُجري عملية نوعية لاستبدال مفصل الركبة لـ"ثمانيني"

أجرى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بحي الصحافة، عملية نوعية وناجحة لاستبدال مفصل الركبة، أنهت معاناة رجل عمره "80" عامًا مع خشونة واحتكاك حادّ وتلف لغضاريف مفصل الركبة، وأعراضها الشديدة التي نغصت حياة المراجع وحدّت من حركته.
وقال "أ. د.عمر العبيد" المدير الطبي للمستشفى: إن المراجع زار المستشفى وهو يشكو من آلام متزايدة، وتورُّم وتغير شكل مفصل الركبة اليسرى، بالإضافة إلى ضعف الحركة وصعوبتها، ورجح الفحص السريري المبدئي وجودَ احتكاك حادّ في المفصل، وهذا ما أكدته الفحوصات الدقيقة التي خضع لها لاحقًا، وأظهرت خشونة من الدرجة الرابعة، مع وجود صفيحة ومسامير لكسر سابق ملتئم في عظمة الفخذ.
وقام الفريق الطبي برئاسة استشاري جراحة العظام والمفاصل بدراسة الحالة بدقة على ضوء نتائج الفحوصات، وانتهى إلى أهمية إجراء عملية لاستبدال مفصل الركبة بآخَر صناعي، وبعد اتخاذ الترتيبات والتحضيرات اللازمة أُجريت له عملية بتقنية حديثة تقلّل من الألم، وتقصر فترات الاستشفاء والتأهيل والتنويم؛ إذ تم في التدخل الطبي أولًا إزالة الشريحة والمسامير من عظمة الفخذ بعد التأكد من التئام الكسر القديم، ومن ثَم استبدال مفصل الركبة "اليسرى" باستخدام مفصل صناعي خاص من نوع "CR"، مشيرًا إلى أن العملية التي استمرت لـ"4" ساعات، تكلّلت ولله الحمد بالنجاح، وتمكّن المريض من المشي وغادر المستشفى وهو بحالة صحية جيدة.
وتابع "أ. د. العبيد" حديثه بأن هذه أول عملية استبدال مفصل ركبة بالمستشفى، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي رغم التعقيدات التي اكتنفت الحالة، استطاع أن يتعامل معها باحترافية عالية، وأنهى بنجاح معاناة المراجع وإعادته لحياته الطبيعية، مضيفًا أن نجاح العملية يعكس الإمكانيات الكبيرة التي يحظى بها مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة.
يُذكر أن مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، تقدّم خدمات رعاية صحية متكاملة ومستوفية لكافة المعايير الوطنية والدولية في تخصص جراحة العظام وزراعة المفاصل، بأيدي مجموعة من أميز الكوادر الطبية، كما تتوفّر بها أحدث الأجهزة الطبية؛ الأمر الذي أهّلها للاستحواذ على العديد من الجوائز المحلية والعالمية التي أبرزها اعتماد "JCI"، بالإضافة إلى جوائز التميز بالشرق الأوسط في الخدمات الجراحية، واعتماد "SRC"، علاوة على شهادة التميز في جراحة استبدال المفاصل من نفس المؤسسة الأمريكية.