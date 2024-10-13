أكثر من 10 ملايين مصلٍّ في الروضة الشريفة خلال 2024

كشفت الهيئةُ العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن استقبال أكثر من 10 ملايين زائر تمكّنوا من الصلاة في الروضة الشريفة خلال عام 2024، من بينهم بلغ عدد الرجال "4,726,247 " والنساء "5,583,885".