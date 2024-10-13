أكثر من 10 ملايين مصلٍّ في الروضة الشريفة خلال 2024

كشفت الهيئةُ العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن استقبال أكثر من 10 ملايين زائر تمكّنوا من الصلاة في الروضة الشريفة خلال عام 2024، من بينهم بلغ عدد الرجال "4,726,247 " والنساء "5,583,885".
وأشارت الهيئة عبر حسابها الرسمي إلى أن متوسط عدد الزوار الذين يُسمح لهم بالدخول يوميًّا يصل إلى حوالي 48 ألف زائر، مع متوسط فترة انتظار للدخول تبلغ 20 دقيقة.
وتشير هذه الأرقام إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتنظيم أعداد الزوار وتحسين تجربتهم في الأماكن المقدسة، مع تفعيل أنظمة الانتظار والتوعية بأكثر من لغة لضمان سير الأمور بسلاسة وتسهيل وصول المصلين.