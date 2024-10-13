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أكثر من 10 ملايين مصلٍّ في الروضة الشريفة خلال 2024

أكثر من 10 ملايين مصلٍّ في الروضة الشريفة خلال 2024
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كشفت الهيئةُ العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن استقبال أكثر من 10 ملايين زائر تمكّنوا من الصلاة في الروضة الشريفة خلال عام 2024، من بينهم بلغ عدد الرجال "4,726,247 " والنساء "5,583,885".

وأشارت الهيئة عبر حسابها الرسمي إلى أن متوسط عدد الزوار الذين يُسمح لهم بالدخول يوميًّا يصل إلى حوالي 48 ألف زائر، مع متوسط فترة انتظار للدخول تبلغ 20 دقيقة.

وتشير هذه الأرقام إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتنظيم أعداد الزوار وتحسين تجربتهم في الأماكن المقدسة، مع تفعيل أنظمة الانتظار والتوعية بأكثر من لغة لضمان سير الأمور بسلاسة وتسهيل وصول المصلين.

الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

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