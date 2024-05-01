رابطة العالم الإسلامي تثمّن بيان "كِبار العلماء" بشأن الذهاب للحج دون تصريح: لا يجوز وآثم فاعله

ثمَّنت رابطة العالم الإسلامي، البيان الشرعي الصادر عن هيئة كِبار العلماء بالمملكة، الذي أكّدت من خلاله بالأدلة الشرعية، عدم جواز الذهاب للحج دون تصريحٍ، وآثم فاعله.