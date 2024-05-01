رابطة العالم الإسلامي تثمّن بيان "كِبار العلماء" بشأن الذهاب للحج دون تصريح: لا يجوز وآثم فاعله

ثمَّنت رابطة العالم الإسلامي، البيان الشرعي الصادر عن هيئة كِبار العلماء بالمملكة، الذي أكّدت من خلاله بالأدلة الشرعية، عدم جواز الذهاب للحج دون تصريحٍ، وآثم فاعله.
وأكّد أمين عام الرابطة الدكتور محمد العيسى، أن هذا البيان يؤصل شرعاً لمعالجة سلوكيات فردية مؤسفة؛ ألحقت الأذى بالحجاج النظاميين، ووضعت عبئاً على الجهات التنظيمية التي تبذل جهوداً عظيمة، وتُسخّر إمكاناتها كافةً لخدمة ضيوف الرحمن على أعلى المستويات.
وشدَّد على أهمية استشعار ضيوف الرحمن مضامين بيان الهيئة، المؤكّد على وجوب الالتزام بإجراءات الحج التي تتوخى مصلحة الحجاج، ولا سيما سلامتهم، والمساواة بينهم في فرص الحج، وفق الطاقة الاستيعابية لمساحة المشاعر.
ورفع باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، الشكر والتقدير لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، على ما تبذله من رعايةٍ وعنايةٍ بضيوف الرحمن؛ ليؤدوا نُسكهم بيسرٍ وطمأنينة في سياق شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.