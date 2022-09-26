"إنفاذ" يشرف على مزادين للأصول العقارية وآخرَيْن على منقولات متنوعة

وتبدأ بمزاد ريفيرا الأول والثاني الحضوريين اللذين يعرضان 46 عقارًا تقع في محافظة جدة، ثم مزاد السيارات الحضوري الذي يقام في المدينة المنوّرة على 33 سيارة، إضافة إلى مزاد الكسّارة وخلاطة الإسفلت الحضوري الذي يقام في العاصمة الرياض لبيع معدات من الكسّارة وخلاطة الإسفلت وملحقاتها المتنوعة من السيارات والمعدات.