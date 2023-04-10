"الصناعة" تعلن أسماء المؤهلين لمنافسة رخص الكشف لموقعي "محدد" و"الردينية"

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن أسماء 13 شركة مؤهلة لمرحلة التأهيل المُسبق للمشاركة في المنافسة للحصول على رخصة كشف في كل من موقعي "محدد" و"الردينية".
جاء ذلك بعد إعلان الوزارة مؤخرًا عن مراحل المنافسة على رخص الكشف التعدينية لخمسة مواقع للعام 2023 لشركات الاستكشاف المحلية والدولية، للكشف عن خامات النحاس، والزنك والفضة والرصاص.
وقالت الوزارة: المتنافسون المؤهلون لرخصة الكشف في موقعي "محدد" و"الردينية" هم: شركة أفريكان رينبو للمعادن المحدودة، وشركة ألارا السعودية فينشرز، وشركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك)، وشركة باريك قولد، وشركة إي آر جي العربية المحدودة، وشركة موشيكو ريسورسيس، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركة يالمادين المحدودة، وشركة فيدانتا ليميتد، وتحالف شركة عبد الرحمن سعد الراشد وأولاده (أرتار) وشركة الذهب والمعادن المحدودة، وتحالف شركة عجلان وإخوانه للتعدين و شركة نورين للتعدين، وشركة بانورو مانيرلز ليميتد، وتحالف رويال رود وشركة إم إس بي القابضة.
وأضافت أن موقع "محدد" يغطي مساحة 139 كيلومتراً مربعاً، ويحتوي على رواسب معدنية من خامات النحاس، والزنك والذهب والرصاص، كما يغطي موقع "الردينية" مساحة 75 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب خامي الزنك والفضة.
وأشارت "الصناعة" إلى أن الإعلان عن أسماء المتنافسين المؤهلين للحصول على رخصة الكشف لموقعي "محدد" و"الردينية" يمثل نهاية المرحلة الأولى من عملية المنافسة.
وأعلنت الوزارة عن استقبال العروض من المتنافسين المتأهلين إلى نهاية شهر مايو 2023، ومن المخطط إعلان نتيجة الشركة الفائزة في شهر يونيو 2023 وسيتعين على المتنافسين المؤهلين في المرحلة المقبلة تقديم برامج العمل والقدرة الفنية وتقديم خطة أثر بيئية واجتماعية تشمل نسب التوظيف والشراء المحلي من المناطق المجاورة للموقع بما يسهم في نمو هذه المناطق.
وأوضحت "الصناعة" أنّ المجال ما زال مفتوحاً للتقديم على المنافسات الثلاث لموقع أم حديد وبئر عمق وجبل صهايبة، ومن المخطط إعلان أسماء المتنافسين المؤهلين في يونيو 2023.
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