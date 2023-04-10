"الصناعة" تعلن أسماء المؤهلين لمنافسة رخص الكشف لموقعي "محدد" و"الردينية"

وقالت الوزارة: المتنافسون المؤهلون لرخصة الكشف في موقعي "محدد" و"الردينية" هم: شركة أفريكان رينبو للمعادن المحدودة، وشركة ألارا السعودية فينشرز، وشركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك)، وشركة باريك قولد، وشركة إي آر جي العربية المحدودة، وشركة موشيكو ريسورسيس، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركة يالمادين المحدودة، وشركة فيدانتا ليميتد، وتحالف شركة عبد الرحمن سعد الراشد وأولاده (أرتار) وشركة الذهب والمعادن المحدودة، وتحالف شركة عجلان وإخوانه للتعدين و شركة نورين للتعدين، وشركة بانورو مانيرلز ليميتد، وتحالف رويال رود وشركة إم إس بي القابضة.