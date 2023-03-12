"السديس": كلمة خادم الحرمين في "يوم العَلَم" تؤكِّد اعتزاز المملكة بهويتها الدينية والوطنية

وأضاف الشيخ "السديس" في ختام جلسات الملتقى الثقافي، بمناسبة "⁧يوم العلم⁩"، في مكة، بعنوان "راية تسمو بالتوحيد"، متحدثًا عن تعظيم تلك الذكرى الوطنية: "ألا حفيٌّ بالاحتفاء بيومه؟! وجديرٌ في نفوس المواطنين غرس قيمته وقيمه؟ ولا سيَّما النَّاشئة؛ ليشكروا الله على جليل هبته، وليوفوا هذا العلم حقَّ حقِّه، مردّدين بلسان الحال والمقال: الله أَكبر يا موطني، عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن".