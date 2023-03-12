"السديس": كلمة خادم الحرمين في "يوم العَلَم" تؤكِّد اعتزاز المملكة بهويتها الدينية والوطنية

ثمَّن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في يوم الاحتفاء بالعَلَم.
وقال: إن كلمةَ خادم الحرمين، أيَّده الله، ذاتُ مضامين عميقة الأثر والمعنى، وتؤكِّد اعتزاز المملكة بهويتها الدينية والوطنية، واعتدادها بتليد أمجادها وموروثها، وافتخارها برمزية العلم.
وأضاف الشيخ "السديس" في ختام جلسات الملتقى الثقافي، بمناسبة "يوم العلم"، في مكة، بعنوان "راية تسمو بالتوحيد"، متحدثًا عن تعظيم تلك الذكرى الوطنية: "ألا حفيٌّ بالاحتفاء بيومه؟! وجديرٌ في نفوس المواطنين غرس قيمته وقيمه؟ ولا سيَّما النَّاشئة؛ ليشكروا الله على جليل هبته، وليوفوا هذا العلم حقَّ حقِّه، مردّدين بلسان الحال والمقال: الله أَكبر يا موطني، عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن".
وأضاف الرئيس العام، في كلمته بعنوان "نثر الدرر في يوم العلم الأغرّ": "لقد أفاض الله على بلادنا عميم الخيرات، وحفظ خادِم الحرمين الشَّريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ونفع بِهما البِلاد والعباد، وخلَّد علينا الأمن ووريف الظلال، وحقَّق منشود الرُّؤى في أفضل حال، وأعقب بِالمسرَّة كلّ منقلب ومآل، إنَّ ربِّي سميعٌ مجيبٌ كبيرٌ متعال".
كما قال الشيخ "السديس": إنَّ من فخيم النِّعم؛ الرَّائد في إحكام عُرَى الأخوَّة الدِّينية والإنسانية، المُتمايز بالأصالةِ الإِسلاميَّة والتَّأريخيَّة، المُعبِّر عن حضارتنا وخصوصيَّتنا الثَّقافية وهويَّتنا الوطنية، المُشِع بمنهاج المملكة العربيَّة السُّعودية، واعتزازها بالإسلام دستورًا.