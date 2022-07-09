3.16 آلاف تيرابايت.. استهلاك البيانات في مكة والمشاعر خلال 9 ذي الحجة

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة لليوم التاسع من ذي الحجة 1443هــ، حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 3.16 آلاف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة 1.29 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD .