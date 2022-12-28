أمير تبوك : اليوم هو يوم مسك في معرض مسك والذي يقوم عليه رجل هو المسك

رعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، اليوم الأربعاء، انطلاقة فعاليات النسخة الرابعة من جولة العروض التعريفية لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، التي تأتي في إطار احتفالية ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيس المؤسسة، وتُقام على مدى يومين بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك.