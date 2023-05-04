40 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم.. وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ40 مئوية؛ فيما سجلت أبها والباحة أقل درجة حرارة 14 مئوية.