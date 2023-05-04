40 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم.. وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ40 مئوية؛ فيما سجلت أبها والباحة أقل درجة حرارة 14 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 40 مئوية، والمدينة المنورة ووادي الدواسر 38 درجة، والعلا 37 مئوية، وشرورة 29 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ14 مئوية، تليها طريف 15 درجة، وعرعر 16 مئوية.
وسجلت أبها وجازان والقنفذة وينبع والوجه أعلى رطوبة بنسبة 85%.