يستمرّ شهرين.. انطلاق مهرجان "صيفنا هائل 2023" في نجران غدًا

تنطلق غدًا بمنطقة نجران، فعاليات مهرجان "صيفنا هائل 2023"، الذي تنظّمه أمانة نجران بمشاركة النادي الأدبي، وعدد من الجهات الحكومية، وتستمرّ لمدة شهرين في عدة مواقع داخل مدينة نجران.
وتشتمل الفعاليات على إقامة أمسيات شعرية، ومشاركة فرقة نجران الشعبية بتقديم الألوان الفلكلورية التي تشتهر بها المنطقة، وكذلك إقامة مسابقات مختلفة، إلى جانب الفعاليات الترفيهية، وفعالية "حواء تاريخ وحضارة".
وستقام ضمن الفعاليات مسابقات لذوي الهمم، ومسرح تفاعلي، وألعاب مختلفة، إضافةً إلى فعالية سباقات ميدان الهجن والفروسية، والفنون الشعبية، ومعرض للتصوير الفوتوغرافي، ومعرض آخر للحرف اليدوية والتراثية، وخيمة للتسوق التي ستشهد مشاركة للأسر المنتجة.