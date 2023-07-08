يستمرّ شهرين.. انطلاق مهرجان "صيفنا هائل 2023" في نجران غدًا

وستقام ضمن الفعاليات مسابقات لذوي الهمم، ومسرح تفاعلي، وألعاب مختلفة، إضافةً إلى فعالية سباقات ميدان الهجن والفروسية، والفنون الشعبية، ومعرض للتصوير الفوتوغرافي، ومعرض آخر للحرف اليدوية والتراثية، وخيمة للتسوق التي ستشهد مشاركة للأسر المنتجة.