"الطيران المدني" تفتح آفاقًا جديدة للابتكار بمنح رخص تجارية لشركات عالمية في المنطقة اللوجستية بالرياض

كما ستُسهم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران من خلال: زيادة سعة الشحن الجوي لتصل إلى 4.5 ملايين طن سنويًّا بحلول عام 2030، وتعزيز مكانة المملكة التنافسية بصفتها أكبر وأسرع دولة نموًّا والرائدة في الشرق الأوسط، ودعم قطاع الطيران في الناتج المحلي، إلى جانب دفع مسيرة الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.