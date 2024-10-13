"الطيران المدني" تفتح آفاقًا جديدة للابتكار بمنح رخص تجارية لشركات عالمية في المنطقة اللوجستية بالرياض

منحت الهيئةُ العامة للطيران المدني أربعَ رخص تجارية لممارسة الأعمال التجارية واللوجستية في المنطقة اللوجستية المتكاملة بالرياض لشركات عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الابتكارية والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وذلك خلال أعمال "المنتدى اللوجستي العالمي 2024" الذي يقام بتنظيم وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض.
وسلمت الهيئةُ ممثلة في نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والخدمات اللوجستية عوض بن عطاالله السلمي؛ ترخيصًا تجاريًّا لشركة "سافاير" إحدى الشركات التابعة لشركة آلات بالشراكة مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا الابتكارية والذكاء الاصطناعي للقيام بالعمليات التصنيعية الخفيفة والخدمات اللوجستية.
وفي مجال التصنيع سلمت الهيئةُ ترخيصًا تجاريًّا لشركة بحري للخدمات اللوجستية لتقديم الخدمات اللوجستية لشركة بوينغ، والخاصة بقطع غيار الطائرات؛ حيث تسلم الترخيص التجاري للاستثمار في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة الرئيس بحري اللوجستية الأستاذ سرور باسلوم، إضافة إلى تسليم شركة "دانفوس" الدنماركية للقيام بعمليات التصنيع الخفيفة؛ حيث تسلم الترخيص التجاري للاستثمار في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة الرئيس التنفيذي الأستاذ تور مانكس قارد.
وفي مجال التجارة الإلكترونية سلمت الهيئة ترخيصًا تجاريًّا لشركة "شي إن" للقيام بتوزيع المنتجات الخاص بهم، وليكون مركز التوزيع في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة مركزًا إقليميًّا يخدم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث تسلم الترخيص التجاري "تأنقي وانغ - Tingyu Wang".
ويأتي تسليم الرخص التجارية والتشغيلية في إطار حرص وسعي الهيئة العامة للطيران المدني لتقديم أفضل الخدمات اللوجستية المتكاملة باحترافية وجودة عالية، وضمن مستهدفات استراتيجية القطاع والمتوافقة مع مستهدفات استراتيجية رؤية 2030 بتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط ثلاث قارات واستقطاب أكبر الشركات في العالم والمنطقة.
يذكر أن المنطقة اللوجستية المتكاملة التي دشنها معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر في أكتوبر 2022 بالرياض، ستخدم المنطقة ذات الموقع الاستراتيجي ملايين العملاء المحتملين الذين يمكن الوصول إليهم في مختلف الدول من خلال الموقع الاستراتيجي للمنطقة الخاصة.
كما ستُسهم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران من خلال: زيادة سعة الشحن الجوي لتصل إلى 4.5 ملايين طن سنويًّا بحلول عام 2030، وتعزيز مكانة المملكة التنافسية بصفتها أكبر وأسرع دولة نموًّا والرائدة في الشرق الأوسط، ودعم قطاع الطيران في الناتج المحلي، إلى جانب دفع مسيرة الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.