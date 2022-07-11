وزير الصحة يعلن نجاح خطط الحج الصحية وخلوه من الأمراض

وأشاد "الجلاجل" بدور الجهات الحكومية المشاركة، والتكامل في تقديم كافة الخدمات، التي كان لها دور بالغ في إنجاح الخطط الصحية لحج هذا العام، من خلال التعاضد، والتعاون على مختلف الأصعدة، مقدماً شكره لكافة الممارسين الصحيين من جميع القطاعات على تفانيهم وجهودهم، داعياً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، ويعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين.