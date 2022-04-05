20 دورية لحماية ومراقبة الغابات في جازان.. جهود لمواجهة التعديات والاحتطاب

يُذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافةً إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يُعزز التنمية البيئية المستدامة، ويُسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.