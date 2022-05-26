20 مرة أسرع من الرصاصة.. كويكب ضخم يمر قرب الأرض الجمعة يحتمل الخطورة

وأوضح أبو زاهرة أن جسمًا كبيرًا بما يكفي لينجو بعد عبوره الغلاف الجوي ويصل إلى سطح الأرض، يسمى "حجرًا نيزكيًّا" وهو نادر جدًّا، أما الأجسام الضخمة بحجم ملعب كرة قدّم؛ فإنها تضرب الأرض كل 2000 عام في المتوسط؛ في حين أن نيزكًا كبيرًا بما يكفي لتهديد الحضارة يحدث في حالات نادرة، فقد تفصل ملايين السنين بين مثل تلك الاصطدامات. وأشهر مثال على ذلك هو الذي قضى على معظم الديناصورات قبل 66 مليون سنة.