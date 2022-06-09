محليات
20 % من مساحة مشعر منى لتنفيذ مشروع الخيام المطورة لسكن الحجاج
نفذته شركة كِدانة للتنمية والتطوير الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة
استعرضت القناة السعودية عبر تقرير مصور مدى تجهيز خيام متطورة لسكن الحجاج لهذا العام في مشعر منى التي نفذته شركة كِدانة للتنمية والتطوير الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وسيتم الاستفادة من 20 % من مساحة مشعر منى بمساحة إجمالية 500 ألف متر مربع لهذا العام في تنفيذ مشروع الخيام المطورة لخدمة ضيوف الرحمن على أن يتم تطوير المساحة المتبقية من المشعر في السنوات المقبلة.
وتستوعب الخيمة الواحدة 21 حاجًا وهنالك خيام مماثلة لها في المساحة ويوجد بها خدمات التي يحتاج إليها الحاج من إضاءات مستقلة وأفياش كهربائية لكل حاج بمعنى سيكون استقلالية وكما يطلق عليها وحدة سكنية كما يتوفر تكييف بنظام سبليت كما يوجد أنظمة سلامة وجميع ما يحتاج إليه الحاج لأداء مناسك الحج وفق منظومة متكاملة.