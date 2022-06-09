20 % من مساحة مشعر منى لتنفيذ مشروع الخيام المطورة لسكن الحجاج

وسيتم الاستفادة من 20 % من مساحة مشعر منى بمساحة إجمالية 500 ألف متر مربع لهذا العام في تنفيذ مشروع الخيام المطورة لخدمة ضيوف الرحمن على أن يتم تطوير المساحة المتبقية من المشعر في السنوات المقبلة.