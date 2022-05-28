20 يومًا على تغيب "محمد الغامدي" المفقود بمكة.. وأسرته تناشد البحث عنه

وقالت أسرته في مناشدة: إن "مفقودهم محمد البالغ من العمر 55 عامًا، خرج من منزله قبل 20 يومًا بحي بطحاء قريش، وكان يرتدي ثوبًا أبيض، وشوهد في ذات الحي؛ غير أن لم يعد حتى اللحظة".