20 يومًا على تغيب "محمد الغامدي" المفقود بمكة.. وأسرته تناشد البحث عنه

ناشدت أسرة محمد أحمد الغامدي، البالغ من العمر 55 عامًا، قراء صحيفة "سبق"، مساعدتهم في البحث عن مفقودهم المتغيب عن منزلهم بحي "بطحاء قريش" بمكة المكرمة، منذ 20 يومًا، ولم يعد حتى الآن.
وقالت أسرته في مناشدة: إن "مفقودهم محمد البالغ من العمر 55 عامًا، خرج من منزله قبل 20 يومًا بحي بطحاء قريش، وكان يرتدي ثوبًا أبيض، وشوهد في ذات الحي؛ غير أن لم يعد حتى اللحظة".
وأشاروا إلى أن مفقودهم يعاني اعتلالات نفسية، وهو متوسط الطول ونحيل الجسم، لافتين إلى أنهم تقدموا وقتها إلى بلاغ لمركز الشرطة؛ فيما لا يزال البحث مستمرًّا.
وطالبوا قراء "سبق" مساعدتهم في البحث عنه والتواصل معهم في حال تم العثور عليه أو الاتصال بالجهات الأمنية.
وزودت أسرته، "سبق" بأرقام التواصل معهم حال تم العثور عليه: (0544835959 أو 0500557229).