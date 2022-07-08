200 حديقة عامة تستعدّ لاستقبال الزوار في عيد الأضحى بالطائف

وأوضحت الأمانة في بيان لها أنها أكملت تهيئة عدد كبير من الحدائق داخل الأحياء؛ لتكون متنفّسًا للسكان بعد أن أعادت تأهيلها ودعمها بالخدمات والمرافق، وزودتها بالمسطحات الخضراء والمشايات والطاولات والكراسي والجلسات العائلية الظليلة وألعاب الأطفال ودورات المياه العامة ومواقف السيارات؛ مما أسهم في تعزيز جهود الأمانة لتوفير متنفسات متكاملة المرافق، وزيادة مساحة المسطحات الخضراء.