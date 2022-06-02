200 مشارك في المؤتمر الرابع حول الوساطة في جدة.. بعنوان "تجارب وآفاق"

يشار إلى أن المؤتمر يستهدف تفعيل دور منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء للمساهمة في الوساطة بالتعاون مع شركاء الوساطة الدوليين، وتبادل الخبرات الإقليمية والعالمية الفاعلة في مجال الوساطة ومنع النزاعات وتسويتها، والعمل على تفعيل دور الدبلوماسية الوقائية في هذا المجال، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه فريق الاتصال المعني بالوساطة ودعم جهود الوساطة، إلى جانب حضور عدد من المراقبين لدى المنظمة والمندوبين الدائمين.