"2022- 2023".. أكاديمية "سليمان الحبيب" تستقبل دفعة جديدة من أطباء الزمالة

وأضاف أن الأكاديمية خلال العام 2021 نفّذت أكثر من "235" نشاطًا تعليميًّا وتدريبيًّا بعدد "501" ساعة معتمدة من هيئة التخصصات، واستفاد منها "12209" متدربين، بالإضافة إلى تنفيذ "5" برامج دبلومات للتمريض والوظائف الصحية المساندة، واستفاد منها "268" متدربًا و"53" خريجًا، وبرامج الزمالة السعودية واستفاد منها "130" طبيبًا، وبرامج التدريب الطبي للامتياز والكليات الصحية لعدد "2346" ممارسًا صحيًّا؛ فيما شهد مركز الإنعاش القلبي والرئوي "972" دورة، حضرها "5368" متدربًا؛ بينما استفاد "2135" متدربًا من "36" برنامجًا لتدريب وإعداد القادة، كذلك تم توقيع "16" اتفاقية تعاون مع جامعات وكليات عالمية وإقليمية.