"2022- 2023".. أكاديمية "سليمان الحبيب" تستقبل دفعة جديدة من أطباء الزمالة

أعلنت أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب الطبية أنها استقبلت دفعة جديدة من أطباء الزمالة بعدد "44" طبيبًا وطبيبة للعام "2022- 2023"؛ ليرتفع عدد الأطباء الملتحقين بهذه البرامج لأول مرة إلى "174" طبيبًا وطبيبة.
وقال الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والطبية الأستاذ الدكتور عوض العمري: إن جميع برامج الزمالة والدبلومات معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ونرحّب بهذه الدفعة الجديدة، وندعو الله أن يوفق كل الأطباء الملتحقين بمختلف برامج الزمالة بالأكاديمية"؛ مشيرًا إلى زيادة الإقبال على برامج الزمالة؛ حيث بدأنا ببرنامجين في العام 2016م، وصولًا إلى "25" برنامجًا هذا العام، وجميعها يتم استيعابها بمستشفيات المجموعة في الرياض والخبر والقصيم.
وأكد "العمري" أن المجموعة مستمرة في نهجها الرامي إلى تطوير أداء الممارسين الصحيين ورفع مستوى كفاءتهم، وخلق فرص عالية للكادر الطبي في مجال التعليم والتدريب، تماشيًا مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين.
وأضاف أن الأكاديمية خلال العام 2021 نفّذت أكثر من "235" نشاطًا تعليميًّا وتدريبيًّا بعدد "501" ساعة معتمدة من هيئة التخصصات، واستفاد منها "12209" متدربين، بالإضافة إلى تنفيذ "5" برامج دبلومات للتمريض والوظائف الصحية المساندة، واستفاد منها "268" متدربًا و"53" خريجًا، وبرامج الزمالة السعودية واستفاد منها "130" طبيبًا، وبرامج التدريب الطبي للامتياز والكليات الصحية لعدد "2346" ممارسًا صحيًّا؛ فيما شهد مركز الإنعاش القلبي والرئوي "972" دورة، حضرها "5368" متدربًا؛ بينما استفاد "2135" متدربًا من "36" برنامجًا لتدريب وإعداد القادة، كذلك تم توقيع "16" اتفاقية تعاون مع جامعات وكليات عالمية وإقليمية.
وأصدر مركز الدكتور سليمان الحبيب للبحث العلمي، "4" أعداد من مجلة الدكتور سليمان الحبيب، وبلغ عدد المشاريع البحثية المعتمدة "39" بحثًا والمنشورة "69" بحثًا، علاوة على دعم "10" مشاريع بحثية متصلة بكوفيد19 بـ"500" ألف ريال، ومؤخرًا تم إطلاق النسخة الثانية من جائزة مجلة "مجلة سليمان الحبيب للتميز البحثي".