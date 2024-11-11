بين 37 و6 ْمئوية.. "الأرصاد" تكشف عن أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة، اليوم الإثنين، على معظم المناطق.
سجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة 37 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 6 درجات فقط.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 35 ْمئوية في المدينة المنوّرة وجدة وجازان وينبع، و34 درجة في القنفذة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة بـ6 ْمئوية، وأبها 11 درجة والقريات 12 درجة، والباحة وطريف 13 ْمئوية.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى استمرار هطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية يحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، في حين تكون الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، تبوك، الشرقية.