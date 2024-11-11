بين 37 و6 ْمئوية.. "الأرصاد" تكشف عن أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى استمرار هطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية يحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، في حين تكون الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، تبوك، الشرقية.