ما مشروعات مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي دعمتها المملكة بـ 2.5 مليار دولار؟

أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ بمصر، اليوم (الاثنين)، أن المملكة قررت الإسهام بمبلغ مليارين وخمسمائة مليون دولار؛ دعماً لمشروعات المبادرة وميزانية الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، على مدى عشر سنوات، وذلك في إطار التزام المملكة بجهود الاستدامة الدولية، وإيمانها بضرورة العمل الجماعي المنظم لتحقيق نتائج فعّالة في معالجة ظاهرة التغير المناخي، فما هي هذه المشروعات.