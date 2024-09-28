قوات الأمن البيئي تقبض على مخالف لارتكابه الصيد في أماكن محظورة بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي، وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، من القبض على مواطن، هو (كايف مرشد الرشيدي)؛ لارتكابه مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، وبحوزته بندقية شوزن، و(95) ذخيرة شوزن حية، وسلاح ناري، و(250) ذخيرة سلاح ناري حية، وبندقية هوائية، و(930) ذخيرة هوائية حية، و(26) كائنًا فطريًّا مصيدًا.
وقد جرى إيقاف المقبوض عليه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدة أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10.000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5.000) ريال، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة (100.000) ريال، وعقوبة استخدام سلاح ناري في الصيد دون ترخيص غرامة (80.000) ريال، وعقوبة صيد طائر الدخل دون ترخيص غرامة (5.000) ريال.
وأهابت إلى المبادرة بالإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.