قوات الأمن البيئي تقبض على مخالف لارتكابه الصيد في أماكن محظورة بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي، وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، من القبض على مواطن، هو (كايف مرشد الرشيدي)؛ لارتكابه مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، وبحوزته بندقية شوزن، و(95) ذخيرة شوزن حية، وسلاح ناري، و(250) ذخيرة سلاح ناري حية، وبندقية هوائية، و(930) ذخيرة هوائية حية، و(26) كائنًا فطريًّا مصيدًا.