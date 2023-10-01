بيع أول صقر بـ135 ألف ريال في باكورة ليالي مزاد نادي الصقور السعودي

ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين؛ إذ تستقبل فِرق النادي الطواريح في المناطق (الشرقية، الشمالية، الغربية والجنوبية) مالك الصقر الذي تم طرحه (صيدة أو شبكة) في كل منطقة. وتفحص فِرق النادي الطير، وتوثق الطرح، قبل أن يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع، يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأية رسوم.