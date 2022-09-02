إمام المسجد النبوي يحذر من خطورة الطعن في أعراض المسلمين

واختتم إمام المسجد النبوي خطبته داعياً إلى نبذ الغيبة وإنكارها في المجالس، مبيناً أن الواجب على من سمع غيبة في مسلم أن يردها وينكر على قائلها، فإن عجز أو لم يقبل منه، وجب عليه مفارقته ذلك المجلس، قال تعالى: "وإذا سمعوا اللغَو أعرضوا عنه"، وفي الحديث: "من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة".