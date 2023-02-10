وصول الطائرة الإغاثية الثالثة ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - وصلت مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة، تحمل على متنها 104 أطنان و62 كيلو غرامًا من المساعدت الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية بالإضافة إلى المواد الطبية.