"الشورى" يطالب "هدف" بتمييز المنشــآت الأكثر تأهيلًا وتوظيفًا للشرائح المحتاجة من القوى البشرية

وأكد المجلس أن على الصندوق التوسع النوعي في برامج التدريب والتدريب على رأس العمل، ودعم الشهادات المهنية، مع تطوير آلية مستدامة لقياس أثر الاستثمار في هذه البرامج، وهي توصية إضافية تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور ياسر حافظ، والدكتور فهد الطياش، واللواء علي آل الشيخ، والأستاذ يزيد التويجري، وقد تم الأخذ بمضمونها .