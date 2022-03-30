21 مدرسة تفوز بجائزة "التربية العربي" لدول الخليج في التميز المدرسي

أقام مكتب التربية العربي لدول الخليج، اليوم الأربعاء، في محافظة جدة؛ حفل تكريم المدارس الفائزة بجائزة التميز المدرسي في دورتها الأولى.
وأقيم الحفل برعاية وزير التعليم في المملكة، وبحضور أعضاء المجلس التنفيذي وكلاء وزارات التربية والتعليم.
وفي كلمته في هذا الحفل أكد المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، على الرعاية والدعم الكبير الذي يحظى به التعليم في المملكة.
وقال: إننا نجتمعُ اليومَ في مملكةِ الخيرِ، مملكةِ العطاءِ والنماءِ، المملكةِ العربيةِ السعوديةِ، التي تشهدُ تطورًا وتقدمًا وازدهارًا في جميعِ القطاعاتِ بما فيها قطاعُ التعليمِ، وفقَ رؤىً طموحةٍ وخططٍ نوعيةٍ، بفضلِ اللهِ سبحانَهُ وتعالى، ثم بدعمِ ورعايةِ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدِ العزيزِ، وولي عهدِه الأمينِ الأميرِ محمد بن سلمان -حفظهما الله- اللذينِ يضعان التعليمَ في طليعةِ أولوياتِهما، ويوفّرانِ لهُ كلَّ ما من شأنِهِ أنْ يرتقيَ بهِ ويرفعَ جودةَ مخرجاتِهِ.
ووجه الشكر لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على رعايته للحفل الختامي، وللوزراء ورئيسِ وأعضاءِ المؤتمرِ العامِ على دعمِهِم ومتابعتِهِم لبرامجِ المكتبِ ومناشطِهِ المختلفةِ.
وأكد أن هذه الجائزة تأتي انطلاقًا من مسؤولياتِ مكتبِ التربيةِ العربيّ لدُوَلِ الخليجِ، وتطلعاتِهِ الهادفِةِ إلى دعمِ المؤسساتِ التعليميةِ في تأديةِ رسالتِهَا المنشودةِ؛ للإسهام في النهوضِ بمنظومةِ التعليم والارتقاءِ بها في الدولِ الأعضاءِ، ورغبةً من المكتبِ في تكريمِ المدارسِ المميّزةِ، وتحفيزِهَا على تبنّي الممارساتِ التعليميةِ الرائدةِ، التي تُسْهِمُ في تحسينِ كفاءتِهَا، وتنميةِ قدراتِهَا، وتعزيزِ ثقافةِ التَّميّزِ لَدَيْهَا.
وأوضح "العاصمي" أنَّ التميّزَ المدرسيّ على مستوى الممارساتِ الإداريةِ والتّعليميةِ المختلفة، يُسْهِمُ في نهايةِ المطافِ في تحقيقِ غاياتِ التعليم الأساسيّةِ، وتعزيزِ أثرهِ التنمويّ المهمّ في مختلفِ القطاعاتِ، ودورِهِ في تطويرِ رأسِ المالِ البشريّ، ومساهمتهِ الجوهريّة في بناء المجتمعاتِ القائمةِ على المعرفة.
وبارك في كلمته للمدارسِ الفائزةِ من الدول الأعضاء على أدائِهِا الإبداعيّ، وتميّزِهَا الذي جعلَها نماذجَ تعليميةً يُحتذى بها، مثمّنًا جُهودَهَا في تصميمِ أفضلِ النماذجِ التّدريسيةِ، والمشاريعِ التّعليميةِ الرائدةِ التي خوّلتْهَا للفوزِ بهذه الجائزة، مُشيدًا بما قدّمُوه من نماذجَ وأعمالٍ مُتميزةٍ، متمنيًا أن تُسهمَ هذه الجائزةُ في دورتِهَا الحاليةِ ودوراتِها القادمة في تحفيزِ التميزِ والإبداعِ في مؤسساتِ التعليم؛ وتشجيعِها على تحقيقِ أعلى معاييرِ الجودةِ في مختلفِ ممارساتِها التعليميةِ.
ومن جانبه أكدّ الدكتور محمد المقبل وكيل وزارة التعليم للتعليم العام، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن راعي الحفل وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ على دور الجائزة في دعم التميز المدرسي.
وأشار إلى أهمية التوسع فيها ينعكس إيجابًا على أداء المدارس في الدول الأعضاء.
وأثنت المعلمة ماجدة الكريدا، التي ألقت كلمة المدارس الفائزة، على جهود مكتب التربية العربي لدول الخليج وبرامجه وفعالياته التي تأتي في إطار تنافسي حفزت على الرقي بالأداء الإداري والتعليمي، وعززت من جهود المدارس نحو تحقيق الكفاية والفاعلية لمدارس الدول الأعضاء.
وكرم المكتب المدارس الفائزة بفئات الجائزة الثلاث، وجاءت نتائجها على النحو التالي:
الفئة الذهبية:
- مدرسة "واسط" للتعليم الثانوي بنات - وزارة التربية والتعليم – الإمارات العربية المتحدة.
- مجمع خديجة بنت خويلد للبنات أساسي ثانوي – وزارة التربية والتعليم - الجمهورية اليمنية.
- مدرسة أروى بنت عبدالمطلب المتوسطة بنات- وزارة التربية – دولة الكويت.
- أكاديمية قطر للقادة - المرحلة الثانوية - وزارة التربية والتعليم العالي – دولة قطر.
- مدرسة أمجاد عُمان للتعليم الأساسي- الحلقة الأولى – وزارة التربية والتعليم - سلطنة عُمان.
- مدرسة جد حفص الثانوية للبنات- وزارة التربية والتعليم – مملكة البحرين.
- الثانوية الثالثة عشرة بنات بنجران – وزارة التعليم – المملكة العربية السعودية.
الفئة الفضية:
- مدرسة الإبداع العلمي الدولية - المرحلة الثانوية - وزارة التربية والتعليم – الإمارات العربية المتحدة.
- ثانوية غيل باوزير للبنات – وزارة التربية والتعليم - الجمهورية اليمنية.
- مدرسة مارية القبطية الثانوية بنات - وزارة التربية – دولة الكويت.
- أكاديمية المها للبنات- المرحلة الابتدائية - وزارة التربية والتعليم العالي – دولة قطر
- مدرسة حيل العوامر للتعليم الأساسي – المرحلة الثانوية – وزارة التربية والتعليم - سلطنة عُمان.
- مدرسة خولة الثانوية للبنات - وزارة التربية والتعليم – مملكة البحرين.
- الثانوية الأولى بنات لتحفيظ القرآن الكريم – المدينة المنورة – وزارة التعليم – المملكة العربية السعودية.
الفئة البرونزية:
- مدرسة شيخة بنت سعيد للتعليم الثانوي - وزارة التربية والتعليم – الإمارات العربية المتحدة.
- ثانوية بلقيس للبنات – وزارة التربية والتعليم - الجمهورية اليمنية.
- مدرسة فاطمة الصرعاوي- المرحلة الثانوية - وزارة التربية – دولة الكويت.
- مدرسة حمزة بن عبدالمطلب الإعدادية للبنين - وزارة التربية والتعليم العالي – دولة قطر.
- مدرسة الأمل للتعليم الأساسي- المرحلة الثانوية – وزارة التربية والتعليم - سلطنة عُمان.
- مدرسة أم أيمن الابتدائية للبنات - وزارة التربية والتعليم – مملكة البحرين.
- ثانوية الملك عبدالعزيز – بنين – وزارة التعليم – النماص المملكة العربية السعودية.