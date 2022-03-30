21 مدرسة تفوز بجائزة "التربية العربي" لدول الخليج في التميز المدرسي

وبارك في كلمته للمدارسِ الفائزةِ من الدول الأعضاء على أدائِهِا الإبداعيّ، وتميّزِهَا الذي جعلَها نماذجَ تعليميةً يُحتذى بها، مثمّنًا جُهودَهَا في تصميمِ أفضلِ النماذجِ التّدريسيةِ، والمشاريعِ التّعليميةِ الرائدةِ التي خوّلتْهَا للفوزِ بهذه الجائزة، مُشيدًا بما قدّمُوه من نماذجَ وأعمالٍ مُتميزةٍ، متمنيًا أن تُسهمَ هذه الجائزةُ في دورتِهَا الحاليةِ ودوراتِها القادمة في تحفيزِ التميزِ والإبداعِ في مؤسساتِ التعليم؛ وتشجيعِها على تحقيقِ أعلى معاييرِ الجودةِ في مختلفِ ممارساتِها التعليميةِ.