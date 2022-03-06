21144 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع.. العاصمة سجلت العدد الأعلى

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (6322) مخالفة، والمنطقة الشرقية بـ (3176)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (2901) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (1804)، ومنطقة القصيم بـ (1554)، ومنطقة حائل بـ (1366)، ومنطقة الجوف بـ (1008)، ومنطقة جازان بـ (707)، ومنطقة الباحة بـ(658)، ومنطقة نجران بـ (466)، ومنطقة تبوك بـ (455)، ثم منطقة عسير بـ (398)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (329).