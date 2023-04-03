بـ16 مليون ريال.. "أيتام رنية" تُدشّن مشروعها الوقفي الأول بالرياض

دشّنت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة رنية، التابعة لمنطقة مكة المكرمة، اليوم، مشروع وقف اليتيم الأول، والواقع في مدينة الرياض، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 16 مليون ريال.
وعن تفاصيل "الوقف الخيري"، قال رئيس مجلس الإدارة، محمد بن ماضي السبيعي لـ"سبق": "يقع في موقع تجاري مُميّز بمدينة الرياض، وتتجاوز مساحته 2000 متر، ويبلغ عدد المستفيدين منه 648 مستفيدًا ومستفيدة، وسيكون ريعه بالكامل لرعاية الأيتام المحتاجين في محافظة رنية".
وأضاف: "يهدف الوقف إلى رعاية أكثر من 400 يتيم ويتيمة، وأكثر من 220 أرملة، وتسعى الجمعية إلى تأسيس كيان وقفي مستدام ويعود ريعه لمستفيدي الجمعية من الأرامل والأيتام، وأن نُغطي سائر احتياجاتهم، ونعمل على زيادة أعداد المستفيدين من خلال فريق الباحثين الذي يستقصي الحالات وفق متطلبات خاصة بهم".
وعن قنوات المساهمة والتبرّع في مشروع "وقف اليتيم الأول"، قال "السبيعي": يُمكن المساهمة بـ150 ريالاً لكفالة يتيم مدى الحياة، وذلك من خلال المتجر الرسمي والمعتمد للجمعية https://aytamranyah.com/p/56974، أو من خلال الحساب البنكي.
ودعا "السبيعي" قرّاء "سبق" للمساهمة في تأسيس المشروع الوقفي الأول لمستفيدي الجمعية من الأرامل والأيتام، ونيل صحبة خير الخلق محمد - صلى الله عليه وسلم - الذي قال: (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما). وختم قائلاً: "ليكن عطاؤك فرجًا لليتيم.. فما تقدمه اليوم من ريالات تجده غدًا جبالاً من الحسنات".