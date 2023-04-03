بـ16 مليون ريال.. "أيتام رنية" تُدشّن مشروعها الوقفي الأول بالرياض

ودعا "السبيعي" قرّاء "سبق" للمساهمة في تأسيس المشروع الوقفي الأول لمستفيدي الجمعية من الأرامل والأيتام، ونيل صحبة خير الخلق محمد - صلى الله عليه وسلم - الذي قال: (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما). وختم قائلاً: "ليكن عطاؤك فرجًا لليتيم.. فما تقدمه اليوم من ريالات تجده غدًا جبالاً من الحسنات".