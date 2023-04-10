بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يتفقد الخدمات المقدمة للمعتمرين بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

وخلال الجولة، الْتقى "آل الشيخ" اللجان العاملة بالمطار من منسوبي الوزارة، كما الْتقى منسوبي إدارتي الجوازات والجمارك، وشارك في خدمة المعتمرين وتقديم المطويات والكتيبات العلمية لهم، وحث المشاركين على بذل مزيد من الجهد في سبيل راحة المعتمرين والتيسير عليهم، كما استمع لمتطلبات اللجان العاملة وما يحتاجونه من خدمات تُسهم في تطوير أداء عملهم لخدمة المعتمرين والزوار الذين يَفِدون إلى العاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1444هـ.