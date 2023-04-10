بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يتفقد الخدمات المقدمة للمعتمرين بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

تَفقد وزيـر الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مساء أمس، الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار الواصلين لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عبر كاونترات الوزارة الموزعة في المطار، والتي تقدم خدمات توعوية وعلمية وإلكترونية للمعتمرين الواصلين خلال شهر رمضان المبارك؛ تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.
وخلال الجولة، الْتقى "آل الشيخ" اللجان العاملة بالمطار من منسوبي الوزارة، كما الْتقى منسوبي إدارتي الجوازات والجمارك، وشارك في خدمة المعتمرين وتقديم المطويات والكتيبات العلمية لهم، وحث المشاركين على بذل مزيد من الجهد في سبيل راحة المعتمرين والتيسير عليهم، كما استمع لمتطلبات اللجان العاملة وما يحتاجونه من خدمات تُسهم في تطوير أداء عملهم لخدمة المعتمرين والزوار الذين يَفِدون إلى العاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1444هـ.
وتَقدم الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -أيدهما الله- على ما يقدمونه من خدمات وجهود عبر مختلف قطاعات الدولة لخدمة زوار بيت الله الحرام خلال هذا الشهر الفضيل.
وأوضح أن زيارته لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من أجل الاطمئنان على الخدمات المقدمة من منسوبي الوزارة للمعتمرين والزوار، تأتي تماشيًا مع أهداف الوزارة؛ مشيدًا بما رآه من عمل متقن يقوم به الدعاة والداعيات ومراقبات العمل من الكادر النسائي اللاتي تَمَيّزت مشاركتهن بتقديم الخدمات النوعية للمعتمرين والزوار.