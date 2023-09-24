شاهد.. تيماء تحتفل باليوم الوطني الـ٩٣ بمسيرة للدوائر الحكومية ومشاركة الأهالي

نظّمت بلدية محافظة تيماء فعاليات اليوم الوطني ٩٣، شارك فيها أهالي المحافظة من مختلف الأعمار عبر مسيرة للدوائر الحكومية انطلقت من سوق الخضار حتى ممشى المحافظة، حيث استقرت عربة الهدايا في موقع الاحتفال وزعت فيها بلدية المحافظة الهدايا على أبناء المحافظة.
وتميّزت البلدية في احتفالاتها بتوزيع الفعاليات على ثلاثة مواقع وبأوقات مختلفة شهدت حضوراً كثيفاً في هذه المناسبة الغالية.
ورصدت عدسة المصور خالد المفضي؛ مشاعر المشاركين، فيما تزيّنت شوارع المحافظة والحدائق العامة بالعَلم السعودي.
يُذكر أنه ستقيم بلدية المحافظة مساء اليوم الحفل الرسمي الذي يشمل عدداً من الفعاليات.