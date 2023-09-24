شاهد.. تيماء تحتفل باليوم الوطني الـ٩٣ بمسيرة للدوائر الحكومية ومشاركة الأهالي

نظّمت بلدية محافظة تيماء فعاليات اليوم الوطني ٩٣، شارك فيها أهالي المحافظة من مختلف الأعمار عبر مسيرة للدوائر الحكومية انطلقت من سوق الخضار حتى ممشى المحافظة، حيث استقرت عربة الهدايا في موقع الاحتفال وزعت فيها بلدية المحافظة الهدايا على أبناء المحافظة.