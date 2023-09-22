سفارة المملكة في أيرلندا تحتفل باليوم الوطني الـ93

أقام سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أيرلندا، نايل بن أحمد الجبير، في العاصمة دبلن، اليوم؛ حفلَ استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، بحضور العديد من الشخصيات السياسية والثقافية ورجال الأعمال ورؤساء البعثات العربية والأجنبية المعتمدة، وعدد من المواطنين السعوديين والطلبة المبتعثين.