"التجارة" تطيح بعمالة مخالفة تغش في تعبئة الدقيق جنوب الرياض

وتؤكد وزارة التجارة عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يشكل خطرًا على صحة وسلامة المستهلك، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة.