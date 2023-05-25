43 مئوية.. الدمام والأحساء الأعلى حرارة بالمملكة اليوم.. وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الدمام والأحساء أعلى درجة حرارة بـ43 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 15 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الدمام والأحساء 43 مئوية، مكة المكرمة 42 درجة، وحفر الباطن 41 مئوية، وكل من المدينة المنورة والصمان ووادي الدواسر 41 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها في أدنى القائمة بـ15 مئوية، تليها الباحة 18 درجة، وكل من طريف والطائف والقريات 19 درجة.
وسجلت أبها والباحة والطائف وبيشة وجازان ونجران والوجه أعلى رطوبة بنسبة 90% و85%.